ТАСС: украинская ДРГ могла покинуть Брянскую область, боевики не проявляют активности

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) перестала проявлять активность в населённых пунктах Брянской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в регионе, боевики могли покинуть территорию РФ. Отмечается, что российские спецслужбы не останавливают поисковые мероприятия.

"На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они вышли. Сейчас идёт поиск бойцов ВСУ, которые могли остаться", — рассказал один из источников.

По данным агентства, стрельба на территории Брянской области прекратилась.

Ранее представители ФСБ РФ подтвердили информацию о проникновении украинских диверсантов в два населённых пункта Брянской области. Как пояснили в ведомстве, силовики организовали работу по уничтожению националистов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин получает оперативные сведения об атаке украинских боевиков.