Силовые ведомства предоставляют российскому лидеру Владимиру Путину доклады об атаке украинских боевиков на Брянскую область, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас Путин находится в Кремле. Он добавил, что глава государства активно взаимодействует с руководителем ФСБ РФ Александром Бортниковым, министром обороны Сергеем Шойгу и главой Росгвардии Виктором Золотовым.
"Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств", — подчеркнул Песков.
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