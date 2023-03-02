Песков: силовики постоянно докладывают Путину об атаке боевиков ВСУ на Брянскую область

Силовые ведомства предоставляют российскому лидеру Владимиру Путину доклады об атаке украинских боевиков на Брянскую область, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас Путин находится в Кремле. Он добавил, что глава государства активно взаимодействует с руководителем ФСБ РФ Александром Бортниковым, министром обороны Сергеем Шойгу и главой Росгвардии Виктором Золотовым.

"Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств", — подчеркнул Песков.