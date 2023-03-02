Подоляка: контрнаступление ВСУ с техникой НАТО возможно лишь в апреле

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У ВСУ нет шансов начать контрнаступление до тех пор, пока земля не станет твёрдой, так как техника НАТО тяжелее российской, и по рыхлой земле, пропитанной водой, она просто не пройдёт. Об этом заявил военный аналитик Юрий Подоляка.

"Никакое наступление не начнётся, пока почва не будет готова. А это ближе к концу марта-началу апреля. До конца марта ВСУ не смогут собрать нужное количество техники. Пока у меня большой скептицизм по поводу этого наступления", — сказал он в эфире Первого канала.

Что касается вопроса иностранных наёмников, то Подоляка считает нецелесообразным для ВСУ бросать их на передовую в Артёмовске, так как артиллерия не может поддерживать передний край дуги.

"Им придётся прорывать линию фронта, где стоят наши лучшие подразделения. У нас там сосредоточена артиллерийская мощь, работает авиация. С трудом представляю, как они могут это сделать. Такой операции ВСУ ещё никогда не проводили", — заключил эксперт.

Ранее Подоляка сообщал, что вывод войск противника из Артёмовска может превратиться в бегство.