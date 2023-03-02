У ВСУ нет шансов начать контрнаступление до тех пор, пока земля не станет твёрдой, так как техника НАТО тяжелее российской, и по рыхлой земле, пропитанной водой, она просто не пройдёт. Об этом заявил военный аналитик Юрий Подоляка.
"Никакое наступление не начнётся, пока почва не будет готова. А это ближе к концу марта-началу апреля. До конца марта ВСУ не смогут собрать нужное количество техники. Пока у меня большой скептицизм по поводу этого наступления", — сказал он в эфире Первого канала.
Что касается вопроса иностранных наёмников, то Подоляка считает нецелесообразным для ВСУ бросать их на передовую в Артёмовске, так как артиллерия не может поддерживать передний край дуги.
"Им придётся прорывать линию фронта, где стоят наши лучшие подразделения. У нас там сосредоточена артиллерийская мощь, работает авиация. С трудом представляю, как они могут это сделать. Такой операции ВСУ ещё никогда не проводили", — заключил эксперт.
Ранее Подоляка сообщал, что вывод войск противника из Артёмовска может превратиться в бегство.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Варшава получила от Москвы урок за свою агрессивную позицию.