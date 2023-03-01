Подоляка: ВСУ сегодня ночью попытаются вывести своих солдат из Артёмовска

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный аналитик Юрий Подоляка сообщил, что артиллерия ВСУ оттянута от Артёмовска. Противник пытается удержать фланги, но снарядный голод ощутим.

Вывести солдат из города становится практически невозможно. Фланги держат порядка 12 тысяч боевиков, а в самом Артёмовске находится около трёх тысяч военнослужащих ВСУ.

"Вывести людей уже трудно, все дороги простреливаются. Массовый выход из котла может превратиться в бегство с большими потерями. Если бы украинцы вышли ещё неделю назад, они могли дойти до Часового Яра и попытаться организовать линию обороны", — сказал Подоляка в эфире Первого канала.

Если же киевское командование примет решение оставить город, то уже сегодня ночью ВСУ попытаются вывести основную часть боевиков, полагает обозреватель.