Спикер ВСУ Гуменюк: Россия отказывается от ракетных атак и ищет новую тактику нанесения ударов

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Массированные ракетные атаки России могут остаться в прошлом, российские войска ищут новую тактику. Об этом заявила спикер Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

По её словам, сейчас российские военные находятся на этапе поиска новой тактики.

Представитель киевского командования также заявила, что ракетные удары начинают "растягиваться во времени".

"Сейчас они хотят и обезвреживать нашу ПВО, и наносить результативные удары. Объективная ситуация состоит в том, что ракет у РФ уже гораздо меньше, но все ещё есть", — сказала Гуменюк.