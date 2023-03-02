Жители Климовского района рассказали об атаке украинских диверсантов: "Ходили по деревне, не боясь”

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Жители приграничного района Брянской области рассказали о проникновении диверсантов на российскую территорию.

Жительница села Сушан рассказала, что диверсанты пересекли границу со стороны Черниговской области, преодолев российское заграждение

Женщина отметила, что члены ДРГ выстрелили в ногу одному из жителей села, другого подвергли избиению.

"Самое смешное, что там стоит минное заграждение наше — они знали проход. Они ходили по деревне, не боясь", — цитирует слова местной жительницы Telegram-каналом "Осторожно новости".

Женщина объяснила, что здание почты, видео с которым распространилось в Сети, расположено на улице Школьной. Другое видео снято у акушерского пункта в Любечанске. Расстояние между двумя населёнными пунктами — около 20 километров.

Ранее сообщалось, что один из диверсантов, пробравшихся в Брянскую область, является совладельцем московского автосервиса.