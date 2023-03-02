Один из проникших в РФ диверсантов до сих пор является совладельцем московского автосервиса

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Диверсант Денис Капустин, которого обвиняют в стрельбе в детей в Брянской области, до сих в пор остается совладельцем автосервиса "Бриолин Авто" в Москве.

Как сообщает Telegram-канал "Небожена", сам сервис недавно прикрылся, но юрлицо ещё осталось.

О Капустине известно, что он по программе переселения евреев уехал в Германию, где проникся радикальными идеями. В 2022 году он принял участие в военных действиях на стороне ВСУ.

Ранее сообщалось, что один из членов ДРГ, проникших в Брянскую область, оказался друг националиста Максима Марцинкевича.