Диверсант Денис Капустин, которого обвиняют в стрельбе в детей в Брянской области, до сих в пор остается совладельцем автосервиса "Бриолин Авто" в Москве.
Как сообщает Telegram-канал "Небожена", сам сервис недавно прикрылся, но юрлицо ещё осталось.
О Капустине известно, что он по программе переселения евреев уехал в Германию, где проникся радикальными идеями. В 2022 году он принял участие в военных действиях на стороне ВСУ.
Ранее сообщалось, что один из членов ДРГ, проникших в Брянскую область, оказался друг националиста Максима Марцинкевича.
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