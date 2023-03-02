Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о ещё одном погибшем в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на сёла региона.
"По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек", — рассказал Богомаз.
По его информации, вторым погибшим является мужчина 1966 года рождения. Сведений о причинах гибели глава региона не привёл. Сейчас оперативные службы проводят необходимые мероприятия.
Напомним, что Брянская область 2 марта была атакована украинскими террористами.
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