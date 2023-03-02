Количество погибших в результате атаки ДРГ на Брянскую область увеличилось до двух человек — губернатор Богомаз

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о ещё одном погибшем в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на сёла региона.

"По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек", — рассказал Богомаз.

По его информации, вторым погибшим является мужчина 1966 года рождения. Сведений о причинах гибели глава региона не привёл. Сейчас оперативные службы проводят необходимые мероприятия.

Напомним, что Брянская область 2 марта была атакована украинскими террористами.