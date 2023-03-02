Очевидцы "Артёмовской мясорубки" рассказали о событиях в Бахмуте: 60 раненых солдат ВСУ в госпитале ежедневно

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

О том, что в Артёмовске (Бахмуте) противник несёт серьёзные потери, известно давно. Однако киевское командование продолжает отправлять туда всё новые силы. Некоторые эксперты считают, что город готовят к сдаче, так как выводят боеспособные части, оставляя в окопах мобилизованных.

Военкоры "Русской весны" опубликовали кадры из госпиталя в Бахмуте. Начальник медслужбы ВСУ сообщает, что ситуация становится критической.

"Если к началу конфликта количество раненых за несколько месяцев могло быть 50-60 человек, то теперь такое количество солдат поступает ежедневно", — пишет источник.

Военный корреспондент Андрей Марочко ранее заявил, что американские наёмники в Артёмовске мрут пачками.

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