Марочко: американские наёмники умирают пачками в ходе СВО на Украине

О том, что в рядах ВСУ воюют американские наёмники, известно давно. Это одурманенные пропагандой люди, которые приехали на Украину, думая, что примут участие в увлекательном "сафари". Но прогулка для них оказалась адом. Военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала "Луганск 24" рассказал о потерях ВСУ под Артёмовском.

"Оказалось, что не всё так гладко, как описывают их (Американские. — Прим. ред.) СМИ, наёмники умирают пачками. На вчерашнем видео военный говорит, что только его подразделение в день теряет до 100 человек в Артёмовске. Есть и другие подразделения, и в совокупности получается потери практически в батальон ежедневно в районе только одного Артёмовска", — сказал он.

Положение украинских войск в Артёмовске плачевное, но киевское командование постоянно восполняет потери, поэтому ВС РФ ждёт ещё "большая работа", заключил Марочко.