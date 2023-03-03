Командир "Антип": Киев заставляет солдат ВСУ рыть окопы даже под артобстрелами

Военно-политическое командование Украины заставляет своих солдат формировать позиции даже под артиллерийскими обстрелами. Об этом сообщил командир российского миномётного расчёта с позывным "Антип".

Военнослужащий поделился, что боевики ВСУ роют окопы под ударами РФ на Кременском направлении спецоперации.

По его словам, российские бойцы с помощью дрона выявили группу украинских солдат, которые пытались укрепить оборону. Он добавил, что ВС России открыли огонь по националистам. В результате атаки несколько боевиков погибли, остальные сбежали, уточнил "Антип".

"Через несколько часов они туда вернулись, забрали своих трёхсотых, двухсотых и продолжили дальше копать", — отметил командир в беседе с РИА Новости.

Как пояснил боец, даже после повторного удара российской армии ВСУ продолжили создавать позиции. Он считает, что киевский режим не думает о судьбе украинских солдат, поэтому толкает их на смерть.