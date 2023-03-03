Бойцы из подразделения российского десанта смогли отбить попытку нового прорыва националистов через линию боевого соприкосновения в ЛНР.
Противника обнаружили наблюдатели и операторы разведывательных дронов ещё на подступах, пояснил агентству РИА Новости военнослужащий с позывным "Самара". По боевикам тут же был открыт огонь из миномётов и гранатомётов, добавил он.
"Противник разбежался разрозненными группами по лесу. Сосредоточенным огнём РПГ и стрелкового оружия был уничтожен", — резюмировал десантник.
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