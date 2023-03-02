Марочко: на западе Артёмовска между солдатами ВСУ произошла перестрелка из гранатомётов

Обороняющая Артёмовск (Бахмут) группировка украинской армии устроила перестрелку между собственными подразделениями, рассказал представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.

"На западной окраине Артёмовска — в районе детской больницы — зафиксирован непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатомётов", — добавил военный эксперт.

Он уточнил, что вблизи места перестрелки нет позиций российской армии, в районе боя располагаются только военнослужащие ВСУ и иностранные наёмники.

Ранее сообщалось, что больницы в Харьковской области переполнены умирающими польскими наёмниками, привезёнными из Артёмовска.