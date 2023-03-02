Ходаковский: "Мы переходим в наступление в условиях стоячего фронта"

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Многие представляют себе наступление так, как показывают в фильмах: широким фронтом наши танки, стреляя на ходу, идут в направлении противника, а следом бежит спешившаяся пехота, падая и вставая под встречным огнём. В современном бою это называется рубеж развёртывания. Но в текущих условиях в зоне спецоперации так не получится. Об этом пишет командир батальона "Восток" армии Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Он отметил, что российская армия переходит в наступление в условиях "стоячего фронта", когда противник укрепился, понаделал минных полей, знает о планах и готовится к отражению.

По-мнению комбата, если в таких условиях техника пойдёт, растянувшись цепью, то почти все машины подорвутся на минах. А если пробовать проделывать проход либо подрывами, либо пуская вперёд трал, тогда за тралом образуется скученность.

"И тогда мы с вами наблюдаем картины, когда нашу технику жгут, а мы недоумеваем, какой "недоумок" нею так распорядился…", — объясняет военный.

Он добавил, что наступать надо после интенсивной артподготовки. А если артиллерия не отработала эффективно — не двигаться вперёд.

"Наступать только после того, как появится уверенность, что качественно-количественно пушки и авиация выполнят свою задачу", — заключил командир "Востока".