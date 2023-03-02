Многие представляют себе наступление так, как показывают в фильмах: широким фронтом наши танки, стреляя на ходу, идут в направлении противника, а следом бежит спешившаяся пехота, падая и вставая под встречным огнём. В современном бою это называется рубеж развёртывания. Но в текущих условиях в зоне спецоперации так не получится. Об этом пишет командир батальона "Восток" армии Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.
Он отметил, что российская армия переходит в наступление в условиях "стоячего фронта", когда противник укрепился, понаделал минных полей, знает о планах и готовится к отражению.
По-мнению комбата, если в таких условиях техника пойдёт, растянувшись цепью, то почти все машины подорвутся на минах. А если пробовать проделывать проход либо подрывами, либо пуская вперёд трал, тогда за тралом образуется скученность.
"И тогда мы с вами наблюдаем картины, когда нашу технику жгут, а мы недоумеваем, какой "недоумок" нею так распорядился…", — объясняет военный.
Он добавил, что наступать надо после интенсивной артподготовки. А если артиллерия не отработала эффективно — не двигаться вперёд.
"Наступать только после того, как появится уверенность, что качественно-количественно пушки и авиация выполнят свою задачу", — заключил командир "Востока".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В небе стратегическая авиация ВКС России, воздушная тревога по всей Незалежной.