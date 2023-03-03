Колясников: из Артёмовска сбежал самый медийный националист "Мадьяр"

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир украинского подразделения с позывным "Мадьяр", практически ежедневно публиковавший видеоотчеты из Артёмовска (Бахмута), сообщил, что ему приказано покинуть город.

"Из Бахмута сбежал Мадьяр, видный нацист, заменивший Мариупольского Калыну. Очень плохая примета для оставшихся укронацистов, их выводить никто не собирается", — прокомментировал новость военный эксперт Сергей Колясников.

Сам боевик пояснил подписчикам, что получил новое задание и не станет обсуждать приказы командования.

Ранее стало известно, что ракетным ударом была уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ в Николаеве, координаты которой предоставили местные пророссийские подпольщики.