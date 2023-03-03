Командир украинского подразделения с позывным "Мадьяр", практически ежедневно публиковавший видеоотчеты из Артёмовска (Бахмута), сообщил, что ему приказано покинуть город.
"Из Бахмута сбежал Мадьяр, видный нацист, заменивший Мариупольского Калыну. Очень плохая примета для оставшихся укронацистов, их выводить никто не собирается", — прокомментировал новость военный эксперт Сергей Колясников.
Сам боевик пояснил подписчикам, что получил новое задание и не станет обсуждать приказы командования.
Ранее стало известно, что ракетным ударом была уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ в Николаеве, координаты которой предоставили местные пророссийские подпольщики.
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Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.