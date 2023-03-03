Вылазка диверсантов в Климовский район Брянской области очень похожа на разведку боем. К такому выводу пришёл доктор политических наук, Герой ДНР Андрей Пинчук.
Теракт был совершён с целью прощупывания границ России и поиска слабых точек. Эксперт считает, что нашей стране важно сделать правильные выводы. В противном случае скоро может ожидаться большая атака с задействованием серьёзных сил.
"То есть это была своего рода разведка боем. Если противник придёт к выводу, что обстоятельства позволяют наращивать эту диверсионную деятельность, то следующие вылазки будут более масштабными, массированными", — сказал Пинчук в эфире "Первого русского".
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Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.