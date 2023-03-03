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Пинчук допустил, что ВСУ провели разведку боем в России и могут осуществить крупную атаку

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Силовые структуры

Вылазка диверсантов в Климовский район Брянской области очень похожа на разведку боем. К такому выводу пришёл доктор политических наук, Герой ДНР Андрей Пинчук.

Пинчук допустил, что ВСУ провели разведку боем в России и могут осуществить крупную атаку

Теракт был совершён с целью прощупывания границ России и поиска слабых точек. Эксперт считает, что нашей стране важно сделать правильные выводы. В противном случае скоро может ожидаться большая атака с задействованием серьёзных сил.

"То есть это была своего рода разведка боем. Если противник придёт к выводу, что обстоятельства позволяют наращивать эту диверсионную деятельность, то следующие вылазки будут более масштабными, массированными", — сказал Пинчук в эфире "Первого русского".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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