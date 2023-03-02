Военный журналист Александр Сладков считает, что Киев намерен ослабить группировку ВС РФ в Донбассе и оттянуть часть сил на Брянский участок. Об этом эксперт заявил в своём Telegram-канале.
Он отметил, что ВСУ не группируют свои силы, а с диверсантами справятся спецназы пограничной службы ФСБ и Росгвардии.
"И организация обострения вокруг Приднестровья — тоже попытка вынудить нас создать отдельный войсковой резерв для оказания помощи нашим миротворцам в случае атаки ПМР", — заявил Сладков.
Он уверен, что всё пойдёт по нашему плану.
Ранее сообщалось о мерах по предотвращению проникновения диверсантов ВС Украины в Россию.
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Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.