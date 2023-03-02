Сладков: атакой диверсантов ВСУ в Брянской области Киев намерен ослабить группировку ВС РФ в Донбассе

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный журналист Александр Сладков считает, что Киев намерен ослабить группировку ВС РФ в Донбассе и оттянуть часть сил на Брянский участок. Об этом эксперт заявил в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ не группируют свои силы, а с диверсантами справятся спецназы пограничной службы ФСБ и Росгвардии.

"И организация обострения вокруг Приднестровья — тоже попытка вынудить нас создать отдельный войсковой резерв для оказания помощи нашим миротворцам в случае атаки ПМР", — заявил Сладков.

Он уверен, что всё пойдёт по нашему плану.

Ранее сообщалось о мерах по предотвращению проникновения диверсантов ВС Украины в Россию.