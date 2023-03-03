National Interest: Украина превратится в руины даже с новейшими танками НАТО

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вся территория Украины превратится в руины, несмотря на поставки новейших танков НАТО. Такое мнение выразил автор американского издания The National Interest Майкл Гай.

Он отметил, что единственный выход для Киева — согласиться на территориальные уступки, возобновив мирный диалог с Москвой. Как пояснил обозреватель, украинская армия не в силах противостоять России, хотя западные СМИ пытаются заставить американцев поверить в грядущую победу ВСУ.

"Без мирного договора поражение Украины гарантировано, даже если Запад будет и дальше поставлять новейшую военную технику", — подчёркивается в материале.

По словам журналиста, украинские военные рано или поздно столкнутся с неизбежным поражением. Обозреватель считает, что прекращение конфликта мирным путём — "лучший исход" для президента Украины Владимира Зеленского, ведь это позволит ему сохранить свою власть и контроль над большей частью регионов страны.