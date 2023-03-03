Представители руководителя Брянской области Александра Богомаза рассказали о состоянии десятилетнего мальчика, который пострадал в результате атаки украинских ДРГ.
"Стабилен, всё хорошо", — заявили в пресс-службе, передаёт РИА Новости.
Ранее губернатор сообщил, что врачи успешно прооперировали раненного украинскими диверсантами ребёнка. У него извлекли пулю, отметил чиновник. Он добавил, что за пациентом постоянно наблюдают медицинские специалисты.
По информации Богомаза, из-за атаки на регион погибли два человека.
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Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.