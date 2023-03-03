Власти Брянской области заявили о стабильном состоянии раненного украинскими диверсантами ребёнка

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители руководителя Брянской области Александра Богомаза рассказали о состоянии десятилетнего мальчика, который пострадал в результате атаки украинских ДРГ.

"Стабилен, всё хорошо", — заявили в пресс-службе, передаёт РИА Новости.

Ранее губернатор сообщил, что врачи успешно прооперировали раненного украинскими диверсантами ребёнка. У него извлекли пулю, отметил чиновник. Он добавил, что за пациентом постоянно наблюдают медицинские специалисты.

По информации Богомаза, из-за атаки на регион погибли два человека.