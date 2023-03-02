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Врачи успешно прооперировали раненного украинскими диверсантами ребёнка

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Силовые структуры

Руководитель Брянской области Александр Богомаз рассказал о состоянии ребёнка, которого ранили украинские диверсанты.

Врачи успешно прооперировали раненного украинскими диверсантами ребёнка

Губернатор указал на профессионализм российских медиков. По информации чиновника, они успешно выполнили операцию и удалили из организма мальчика пулю. Как отметил глава региона, оружие, из которого стреляли военные ВСУ, произведено в странах альянса НАТО.

"Фёдор находится под постоянным наблюдением специалистов", — заключил политик в своём Telegram-канале.

Ранее Богомаз заявил, что число погибших в результате атаки на область увеличилось до двух человек.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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