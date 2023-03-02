Врачи успешно прооперировали раненного украинскими диверсантами ребёнка

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Брянской области Александр Богомаз рассказал о состоянии ребёнка, которого ранили украинские диверсанты.

Губернатор указал на профессионализм российских медиков. По информации чиновника, они успешно выполнили операцию и удалили из организма мальчика пулю. Как отметил глава региона, оружие, из которого стреляли военные ВСУ, произведено в странах альянса НАТО.

"Фёдор находится под постоянным наблюдением специалистов", — заключил политик в своём Telegram-канале.

Ранее Богомаз заявил, что число погибших в результате атаки на область увеличилось до двух человек.