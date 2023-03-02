Руководитель Брянской области Александр Богомаз рассказал о состоянии ребёнка, которого ранили украинские диверсанты.
Губернатор указал на профессионализм российских медиков. По информации чиновника, они успешно выполнили операцию и удалили из организма мальчика пулю. Как отметил глава региона, оружие, из которого стреляли военные ВСУ, произведено в странах альянса НАТО.
"Фёдор находится под постоянным наблюдением специалистов", — заключил политик в своём Telegram-канале.
Ранее Богомаз заявил, что число погибших в результате атаки на область увеличилось до двух человек.
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