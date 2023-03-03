Глава ветеранов "Альфы" Гончаров призвал создать народные дружины на границе с Украиной

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для защиты приграничных населённых пунктов от диверсантов-террористов нужно сформировать народные дружины. Такое мнение выразил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

На пресс-конференции, организованной Общественной Службой Новостей, он отметил, что украинские диверсанты проникли на территорию РФ тайно и без боя. Их единственной целью была фотография на фоне русского герба, указал Гончаров. По его словам, боевики ВСУ пытались вызвать панику среди граждан России.

Как пояснил глава ветеранов "Альфы", в условиях спецоперации необходимо помогать российским приграничным службам охранять государство.

Он считает, что народные дружины позволят улучшить обстановку на границе России и Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов на Брянскую область, ведь боевики ВСУ открыли огонь по гражданскому населению на территории российского региона.