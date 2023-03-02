Путин: атака украинских диверсантов на Брянскую область — это теракт против России

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин назвал атаку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Брянскую область террористическим актом.

По его словам, украинские боевики проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданскому населению.

"Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети… "Нива" обыкновенная. Открыли огонь по ним", — сказал Путин во время телемоста с Пятигорском, который транслировался на канале "Россия 1".

Как пояснил глава государства, именно такие люди ставят перед собой задачу лишить россиян исторической памяти, традиций и языка.

Ранее представители ФСБ России подтвердили информацию о проникновении украинских диверсантов в два населённых пункта Брянской области. В ведомстве отметили, что мероприятия по ликвидации националистов продолжаются.