Президент России Владимир Путин назвал атаку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Брянскую область террористическим актом.
По его словам, украинские боевики проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданскому населению.
"Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети… "Нива" обыкновенная. Открыли огонь по ним", — сказал Путин во время телемоста с Пятигорском, который транслировался на канале "Россия 1".
Как пояснил глава государства, именно такие люди ставят перед собой задачу лишить россиян исторической памяти, традиций и языка.
Ранее представители ФСБ России подтвердили информацию о проникновении украинских диверсантов в два населённых пункта Брянской области. В ведомстве отметили, что мероприятия по ликвидации националистов продолжаются.
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