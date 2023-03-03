ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Артёмовском: повсюду шприцы и памятки УПЦ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдаты российской армии взяли очередной опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко. На опубликованных кадрах в его Telegram-канале видно, что по всей территории опорника разбросаны шприцы.

"Они без этого воевать не могут. Теперь понятно, почему они со стеклянными глазами на убой идут", — отметил один из военнослужащих ВС РФ.

Также солдаты обнаружили памятки УПЦ с напоминаем о "защите Украины": "Ты обязан стереть российскую нацию с лица земли. Убийство русских не является грехом".

"Одураченный народ словно под гипнозом делает всё, чтобы его не стало", — указал военкор.