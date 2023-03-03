Солдаты российской армии взяли очередной опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко. На опубликованных кадрах в его Telegram-канале видно, что по всей территории опорника разбросаны шприцы.
"Они без этого воевать не могут. Теперь понятно, почему они со стеклянными глазами на убой идут", — отметил один из военнослужащих ВС РФ.
Также солдаты обнаружили памятки УПЦ с напоминаем о "защите Украины": "Ты обязан стереть российскую нацию с лица земли. Убийство русских не является грехом".
"Одураченный народ словно под гипнозом делает всё, чтобы его не стало", — указал военкор.
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