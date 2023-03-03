Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей-перехватчиков МиГ-31, оснащённых ракетами с надписью "Zа Брянщину" и "Zа Донбасс".
В военном ведомстве сообщили, что лётный состав совершает боевые вылеты, прикрывая российские войска и объекты от ударов со стороны ВСУ.
"Неоспоримое превосходство в небе", — отмечается в Telegram-канале Минобороны.
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Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.