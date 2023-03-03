Опубликованы кадры вылетов истребителей МиГ-31 с ракетами с надписью "Zа Брянщину"

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей-перехватчиков МиГ-31, оснащённых ракетами с надписью "Zа Брянщину" и "Zа Донбасс".

В военном ведомстве сообщили, что лётный состав совершает боевые вылеты, прикрывая российские войска и объекты от ударов со стороны ВСУ.

"Неоспоримое превосходство в небе", — отмечается в Telegram-канале Минобороны.