Коц призвал Россию сменить формат СВО на КТО после теракта в Брянской области

Россия должна ответит на вылазку украинских диверсантов в Брянской области сменой формата СВО на контртеррористическую операцию (КТО). К такому решению призвал военный корреспондент Александр Коц.

Он отметил, что подобные действия совершали террористы на Северном Кавказе в 90-х и 2000-х годах. Киевский режим кошмарит мирное население Донбасса, Белгородской области, а теперь и Брянской.

"Но при этом мы не называем соответствующие службы, которые терроризируют этих несчастных людей, террористами. Это какой-то и юридический, и риторический казус", — сказал Коц.

Он считает, что пора признать ВСУ и спецслужбы Украины террористическими организациями и поступать с ними соответствующе.

"Безусловно, ответ на подобные действия должен быть очень жёстким", — заявил Коц.