Сладков и Коц призвали войска ВС РФ к удару возмездия за вторжение диверсантов ВСУ в Брянскую область

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В результате вторжения диверсантов ВСУ на территорию Брянской области эксперты призвали Россию дать жёсткий ответ. Об этом пишет "МК".

Военкор Александр Сладков предложил провести операцию "Брянский бык" для того, чтобы выявить участников и организаторов диверсии.

Депутат Государственной Думы Михаил Делягин заявил, что нужно уничтожить Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, а также признать Украину террористической организацией.

Военный корреспондент Александр Коц считает, что противник встал на одну линию с террористами, которых Россия уничтожила на Северном Кавказе. Ответственность за произошедшее лежит на командирах ВСУ всех уровней.

Военкоры Telegram-канала "Старше Эдды" призывают применить "израильские методы" для борьбы с террористами. Они предполагают уничтожение всех, кто косвенно помогал ДРГ в работе.