Корреспондент Sky News: ситуация для ВСУ в Артёмовске ухудшается каждый день

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британский журналист Алекс Росси заявил об ухудшении обстановки для украинских военных в Артёмовске (Бахмуте).

"Ситуация в разрушенном городе ухудшается день ото дня", — подчеркнул корреспондент Sky News.

По мнению Росси, ВСУ в ближайшее время неизбежно сдадут Артёмовск.

Ранее о серьёзных логистических трудностях армии Украины в районе этого города сообщал военный аналитик CNN Седрик Лейтон. Как отметил полковник США в отставке, Киеву стоит рассмотреть возможность стратегического отступления.

"Лучший вариант", — сказал эксперт.