Британский журналист Алекс Росси заявил об ухудшении обстановки для украинских военных в Артёмовске (Бахмуте).
"Ситуация в разрушенном городе ухудшается день ото дня", — подчеркнул корреспондент Sky News.
По мнению Росси, ВСУ в ближайшее время неизбежно сдадут Артёмовск.
Ранее о серьёзных логистических трудностях армии Украины в районе этого города сообщал военный аналитик CNN Седрик Лейтон. Как отметил полковник США в отставке, Киеву стоит рассмотреть возможность стратегического отступления.
"Лучший вариант", — сказал эксперт.
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Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.