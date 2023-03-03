ВСУ потеряли батальон солдат в Артёмовске из-за огня по своим

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С 27 февраля по 3 марта подразделения четырёх крупных соединений ВСУ в районе Артёмовска (Бахмута) потеряли около 600 военнослужащих убитыми и ранеными. Урон нанесён 61-й пехотной, 57-й мотопехотной бригадам, восьмому полка оперативного назначения, 125-й бригаде теробороны. Больше всего потерь в районах Григоровки, Калиновки и Орехово-Василевки. "Военная хроника" проинформировала о подробностях произошедшего.

Боевики 61-й пехотной и 57-й мотопехотной бригад не смогли скорректировать и скоординировать огонь гаубиц М777 калибра 155-мм в Часовом Яре. Путаница в перемещениях и нестабильная радиосвязь привели к попаданию военных под перекрёстный артиллерийский огонь украинской и российской артиллерий.

Подразделения восьмого полка оперативного назначения были направлены к линии боестолкновения для уточнения обстановки, однако при подходе к месту назначения колонна попала под удар орудий "Гиацинт-С" и Д-20 калибра 152-мм и была уничтожена. Потери составили 560-590 человек.

Военные могли погибнуть из-за отсутствия системы опознавания "свой — чужой". Рассматривается версия с работой российских комплексов радиоэлектронной борьбы.