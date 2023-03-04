Немецкий Rheinmetall намерен построить танковый завод на Украине: 400 "Пантер" в год

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Немецкий концерн Rheinmetall хочет построить танковый завод на Украине, который будет выпускать около 400 машин для вооружения ВСУ в год, заявил глава группы компаний Армин Паппергер.

Как подчеркнул Паппергер, для "победы над Россией" Киеву необходимо от 600 до 800 танков.

"Завод Rheinmetall может быть построен на Украине примерно за 200 миллионов евро, который производит до 400 "Panther" в год. Переговоры с правительством там многообещающие, и я надеюсь на решение в ближайшие два месяца", — передаёт NTV.

Как подчеркнул глава компании, даже если Берлин передаст Киеву все 300 Leopard 2, имеющихся в наличии, этого "очень мало". По словам Паппергера, танки "Panther" — это новые боевые машины, которые разработали непосредственно конструкторы концерна.

"В качестве решения мы можем начать серийное производство нового боевого танка "Panther", который мы разработали самостоятельно, через 15-18 месяцев в Германии и Венгрии начинают, а затем доводят до 400 штук в год", — резюмировал Паппергер.