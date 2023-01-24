Немецкий концерн Rheinmetall "при необходимости" может предоставить Украине 139 танков Leopard, сообщили в представительстве медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland.
Первые 29 машин Leopard 2A4 концерн мог бы отправить в Незалежную к апрелю или маю текущего года. Ещё через год — 22 танка.
Кроме того, производитель уточнил, что мог бы передать Украине 88 Leopard1, но когда, не конкретизировал.
"У нас ещё есть 22 машины из состава Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и доставить на Украину, — пояснили в концерне RND. — Ремонт этих автомобилей займёт почти год. Поставка возможна в конце 2023-начале 2024 года. Есть также 29 Leopard 2A4, которые мы разрабатываем для проектов замены колец и которые мы будем готовы передать к апрелю-маю 2023 года".
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