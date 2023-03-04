Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видео боя штурмового подразделения группировки "О" ВС РФ в зоне СВО под Кременной с украинскими десантниками. Редакция не размещает здесь жёсткие кадры по этическим причинам.
Самарские штурмовики из группировки "Отважные" скрытно подошли к позициям боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) и вступили в бой.
В ходе перестрелки один из российских военных получил сквозное ранение в руку. Сослуживцы наложили ему жгут, боец остался в строю и продолжил идти с оружием на врага.
В итоге все, кто пытался сопротивляться российским военным, были уничтожены. Хватило благоразумия сдаться только одному всушнику. На видео он выходит из окопа с поврежденной кистью.
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