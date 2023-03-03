РВ: бойцы "Отважных" взяли штурмом "опорник" ВСУ под Сватово, застав противника врасплох

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные из группировки "Отважные" взяли штурмом опорный пункт боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). После ожесточённого боя на позициях остались множество трупов и сожжённый танк противника.

Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале. Они также публикуют видео, которое редакция не может разместить в материале по этическим причинам.

Бойцы группировки "О" пошли на штурм на одном из участков фронта под Сватово. Вражеский опорник перед рывком пехоты обработала артиллерия ВС РФ. После неё русские бойцы буквально подлетели к украинским позициям, застав противника врасплох. В ходе боя был уничтожен украинский танк, а оказавшие сопротивление боевики ликвидированы.