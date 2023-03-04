Страна.ua: военные ВС Украины в Херсонской области остались без "фронтовых" надбавок

Боевики ВСУ, проходящую службу в Херсонской области, не получают "фронтовых" надбавок к жалованию. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания "Страна.ua".

"Украинские военные, которые служат на правом берегу в Херсонской области, не получают причитающуюся им "фронтовую" доплату в 100 000 гривен (около 2,7 тысяч долларов)", — говорится в сообщении.

Командование не включило в зону боевых действий несколько островов и плавней в русле Днепра, что стало основанием для того, чтобы не назначить военным надбавки.

Ранее сообщалось, что снайпер ВС РФ с первого выстрела уничтожил боевика ВС Украины в зоне СВО.