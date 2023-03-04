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Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военкоры издания "Русская Весна" проинформировали об успехах армии РФ.

Снайпер уничтожил украинского боевика мастерским выстрелом. Его работу зафиксировали на видео.

На кадрах снайпер из 132-й бригады первого Донецкого армейского корпуса обнаружил боевика и поразил его с первого раза.

Ранее сообщалось, что Владислав Шурыгин заявил о тактике наступления войск ВСУ в зоне СВО весной 2023 года. По словам эксперта, противник попытается достичь тактической внезапности в выборе мест ударов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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