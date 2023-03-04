Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военкоры издания "Русская Весна" проинформировали об успехах армии РФ.
Снайпер уничтожил украинского боевика мастерским выстрелом. Его работу зафиксировали на видео.
На кадрах снайпер из 132-й бригады первого Донецкого армейского корпуса обнаружил боевика и поразил его с первого раза.
Ранее сообщалось, что Владислав Шурыгин заявил о тактике наступления войск ВСУ в зоне СВО весной 2023 года. По словам эксперта, противник попытается достичь тактической внезапности в выборе мест ударов.
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Ситуация в воздушном пространстве проведения спецоперации может измениться благодаря новейшей разработке ВПК РФ.