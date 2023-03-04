Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных. Их полк был расформирован, передан в подчинение местной народной милиции и отправлен воевать без подготовки.
У мобилизованных не было даже схематических карт для ориентирования на местности. Они были вынуждены идти на штурм вслепую.
"По ситуации, о которой рассказали бойцы и жёны мобилизованных, которые выполняют задачи в зоне СВО, губернатор Паслер обратился в военную прокуратуру, идёт проверка", — доложили в правительстве Оренбургской области.
По поручению главы региона вице-губернатор-руководитель аппарата губернатора Дмитрий Кулагин связался с командованием части. Отмечается, что бойцам доставили всё необходимое на передовой.
Ранее сообщалось, что военные ВС Украины в Херсонской области остались без "фронтовых" надбавок.
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