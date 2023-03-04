В Донбасс для участия в военных действиях переброшена Президентская рота главы Незалежной Владимира Зеленского.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Данное военное формирование располагается в районе Константиновки под городом Артёмовском, и именно там будет ожидать собственной участи — переброски в зону боевых действий на убой.
"Зеленскому вместо охраны, видимо, оставили пистолет с одним патроном", — подытожил ведущий Первого канала.
Ранее украинские эксперты заявляли, что оставление Артёмовска закономерно и нужно — эта активная маневренная оборона якобы выполнила свои задачи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ситуация в воздушном пространстве проведения спецоперации может измениться благодаря новейшей разработке ВПК РФ.