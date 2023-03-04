В Донбасс вынуждены бросить Президентскую роту Зеленского

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Донбасс для участия в военных действиях переброшена Президентская рота главы Незалежной Владимира Зеленского.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Данное военное формирование располагается в районе Константиновки под городом Артёмовском, и именно там будет ожидать собственной участи — переброски в зону боевых действий на убой.

"Зеленскому вместо охраны, видимо, оставили пистолет с одним патроном", — подытожил ведущий Первого канала.

Ранее украинские эксперты заявляли, что оставление Артёмовска закономерно и нужно — эта активная маневренная оборона якобы выполнила свои задачи.