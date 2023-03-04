В Германию прибыли 90 американских БТР Stryker для Украины

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Соединённые Штаты отправили на Украину 90 боевых машин пехоты Stryker. Бронетехника уже прибыла в ФРГ, откуда она будет переброшена киевскому режиму.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Броневики Stryker — это нечто среднее между БТР и танком.

Основное предназначение этой военной машины — доставка в зону боевых действий личного состава мотострелков для контрнаступления, а также уничтожение бронетехники потенциального соперника.

Видео публиковал Military Foundation.