Соединённые Штаты отправили на Украину 90 боевых машин пехоты Stryker. Бронетехника уже прибыла в ФРГ, откуда она будет переброшена киевскому режиму.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Броневики Stryker — это нечто среднее между БТР и танком.
Основное предназначение этой военной машины — доставка в зону боевых действий личного состава мотострелков для контрнаступления, а также уничтожение бронетехники потенциального соперника.
Видео публиковал Military Foundation.
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