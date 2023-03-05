МВД РФ разыскивает уроженца Владивостока Богданова за организацию теракта под Брянском

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск Илью Богданова, которого считают организатором нападения диверсантов ВСУ на мирных жителей в Брянской области.

Родившийся во Владивостоке мужчина разыскивается "по статье Уголовного кодекса", гласит база данных на официальном сайте МВД РФ.

Богданов ранее служил в пограничном управлении ФСБ, но после присоединился к одному из украинских националистических батальонов, удалось выяснить журналистам издания "Аргументы и факты".

Как предполагают следователи, именно он выступал в роли оператора во время записи обращения диверсантов на крыльце Любечанского фельдшерского-акушерского пункта.