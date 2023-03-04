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Бойцы ВС РФ записали видеоответ "брянским диверсантам": "Ждём вас на том же месте"

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Силовые структуры

В соцсетях распространяется ролик, записанный военнослужащим ВС РФ в качестве ответа украинским диверсантам, напавшим на мирные населённые пункты Брянской области.

Боец в кадре стоит на том же крыльце Любечанского фельдшерского-акушерского пункта, с которого своё обращение записывали террористы ВСУ.

"Мы здесь, — говорит военный, кивая на табличку медицинского учреждения. — Вы где лазите? Ждём вас всё там же, на том же месте".

Ранее военный эксперт отметил, что Кремль навсегда может избавиться от угрозы подобных диверсий, если командование ВС РФ прикажет двинуть российские войска вперёд, чтобы взять Киев.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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