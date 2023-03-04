Российские солдаты, воюющие в зоне СВО, проявили милосердие и вытащили из глубокой ямы в лесу провалившегося кота. Кадры, присланные подписчиками с фронта, опубликовали военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале. Место и дата съёмки неизвестны.
Одному из бойцов пришлось лезть в колодец, второй снимал процесс на видео. Операция по спасению животного длилась недолго. Спустя минуту напуганный, но радостный пушистый зверь отправился по своим кошачьим делам.
"Русский солдат никого не бросит в беде", — прокомментировал свой поступок спаситель.
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