РВ: русские воины в зоне СВО спасли кота, провалившегося в яму

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские солдаты, воюющие в зоне СВО, проявили милосердие и вытащили из глубокой ямы в лесу провалившегося кота. Кадры, присланные подписчиками с фронта, опубликовали военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале. Место и дата съёмки неизвестны.

Одному из бойцов пришлось лезть в колодец, второй снимал процесс на видео. Операция по спасению животного длилась недолго. Спустя минуту напуганный, но радостный пушистый зверь отправился по своим кошачьим делам.

"Русский солдат никого не бросит в беде", — прокомментировал свой поступок спаситель.