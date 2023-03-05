Российские военные резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой под Донецком. Об этом заявил спикер объединённого пресс-центра Сил обороны Таврического направления вооружённых сил Украины (ВСУ) полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона в воскресенье.
По его словам, здесь возросло до небывалых величин количество штурмовых действий — только за прошлые сутки их было совершено 55.
Представитель украинского военного командования предположил, что штурмы позиций ВСУ могут свидетельствовать о том, что ВС РФ имеют целью "найти щель для того, чтобы зайти именно на этом направлении — между Марьинкой и Авдеевкой".
Ранее сообщалось о том, что в районе Донецка возросла активность авиации. По сведениям местных источников, наносятся удары по Авдеевке.
Также сегодня вечером стали поступать сообщения от военкоров с мест, что бои на Марьинском направлении активизировались, армия России пытается перейти в наступление.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.