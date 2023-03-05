Полковник ВСУ Дмитрашковский: военные России резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой под Донецком. Об этом заявил спикер объединённого пресс-центра Сил обороны Таврического направления вооружённых сил Украины (ВСУ) полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона в воскресенье.

По его словам, здесь возросло до небывалых величин количество штурмовых действий — только за прошлые сутки их было совершено 55.

Представитель украинского военного командования предположил, что штурмы позиций ВСУ могут свидетельствовать о том, что ВС РФ имеют целью "найти щель для того, чтобы зайти именно на этом направлении — между Марьинкой и Авдеевкой".

Ранее сообщалось о том, что в районе Донецка возросла активность авиации. По сведениям местных источников, наносятся удары по Авдеевке.

Также сегодня вечером стали поступать сообщения от военкоров с мест, что бои на Марьинском направлении активизировались, армия России пытается перейти в наступление.