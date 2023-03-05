ВСУ несут крупные потери в Артёмовске. Подразделения 61-й пехотной, 24-й и 93-й механизированных бригад, а также 77-й аэромобильной бригады, которые начали отход западнее административных границ Бахмута в районе Часов Яра, столкнулись с нехваткой тяжёлой техники.
Это привело к тому, что гаубицы ВСУ начали часто выходить из строя. Противник пытается решить проблему переброской артиллерии и тяжёлой техники с других направлений. Для этого привлекаются силы 47-й бригады и 302-го зенитного ракетного полка (С-300ПС) из Харьковской области.
Отмечается, что полное восполнение потерь может занять от пяти недель до трёх месяцев.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.