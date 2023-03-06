Местные жители оккупированных территорий Луганской Народной Республики (ЛНР) жалуются на повсеместный зловонный запах. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
В связи с появлением трупного запаха с лесополос и развалин домов начали обращаться в так называемую военно-гражданскую администрацию жители населённых пунктов Макеевка и Невское.
В основном они просят выделить людей и транспортные средств, для захоронения боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ).
Люди на данный момент вынуждены пользоваться марлевыми повязками, пропитанными средствами маскирующими неприятный запах, отметил Марочко.
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