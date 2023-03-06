Марочко: жители оккупированных территорий ЛНР жалуются на повсеместный зловонный запах

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Местные жители оккупированных территорий Луганской Народной Республики (ЛНР) жалуются на повсеместный зловонный запах. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

В связи с появлением трупного запаха с лесополос и развалин домов начали обращаться в так называемую военно-гражданскую администрацию жители населённых пунктов Макеевка и Невское.

В основном они просят выделить людей и транспортные средств, для захоронения боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ).

Люди на данный момент вынуждены пользоваться марлевыми повязками, пропитанными средствами маскирующими неприятный запах, отметил Марочко.