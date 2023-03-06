Дистанция между российскими и украинскими войсками в зоне спецоперации в Луганской Народной Республике очень маленькая, поэтому миномётным расчётам ВДВ приходится максимально точно вести стрельбу по позициям противника. Об этом рассказал командир расчёта с позывным "Гринч" в беседе с РИА Новости.
Он заметил, что два дня назад был случай, когда на дальность два километра десантники запросили пять мин, а поразили пехоту ВСУ, которая продвигалась в их сторону, с одной.
Ранее Минобороны РФ показало кадры штурма десантниками здания, в котором укрывались боевики ВСУ, все они были ликвидированы.
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Российские военные в бою разбили группу боевиков ВСУ, а выживших захватили в плен.