"Гринч": артиллеристы ВДВ РФ максимально точно ведут стрельбу по позициям ВСУ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дистанция между российскими и украинскими войсками в зоне спецоперации в Луганской Народной Республике очень маленькая, поэтому миномётным расчётам ВДВ приходится максимально точно вести стрельбу по позициям противника. Об этом рассказал командир расчёта с позывным "Гринч" в беседе с РИА Новости.

Он заметил, что два дня назад был случай, когда на дальность два километра десантники запросили пять мин, а поразили пехоту ВСУ, которая продвигалась в их сторону, с одной.

Ранее Минобороны РФ показало кадры штурма десантниками здания, в котором укрывались боевики ВСУ, все они были ликвидированы.