Военкоры "Русской весны" показали разбитый опорный пункт ВСУ после штурма ВС РФ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились жёсткие кадры одного из опорных пунктов ВСУ после штурма российской армии. Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали видео, на котором показана разбитая позиция противника. На каждом метре земли лежат погибшие солдаты украинской армии. Некоторые тела засыпаны землёй.

"Под балаклавами — навсегда застывшие в смертной гримасе лица тех, кто пошёл воевать, повинуясь призыву Зеленского и американских хозяев", — отметили военкоры.

Ранее боевики ВСУ записали видеообращение, адресованное лидеру Незалежной. Они пожаловались, что их подразделение, которое состоит на 60 процентов из мобилизованных, отправили погибать под Артёмовск.