Рейды террористов Киева вглубь РФ могут представлять большую опасность, а значит руководству страны надо позаботиться об эффективной системе безопасности российских образовательных учреждений.
Об этом сообщил юрист и писатель Павел Астахов.
"Детские учреждения должны быть защищены надёжней, чем банк. Потому что там дети. Мы же видим, что у нас происходит. Регулярно появляются школьные стрелки", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал юрист.
Он напомнил о трагедии в Беслане и предполагает, что украинские террористы могут нацелиться на детей РФ.
По его словам, это уже более подготовленные люди, а если они проникнут к нашим детям, это будет очень страшно. Поэтому упреждающую систему безопасности необходимо построить так, чтобы террористы боялись подходить к школам и детсадам, подытожил Астахов.
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