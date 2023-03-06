Астахов: над школами России нависла угроза бандеровского терроризма

Рейды террористов Киева вглубь РФ могут представлять большую опасность, а значит руководству страны надо позаботиться об эффективной системе безопасности российских образовательных учреждений.

Об этом сообщил юрист и писатель Павел Астахов.

"Детские учреждения должны быть защищены надёжней, чем банк. Потому что там дети. Мы же видим, что у нас происходит. Регулярно появляются школьные стрелки", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал юрист.

Он напомнил о трагедии в Беслане и предполагает, что украинские террористы могут нацелиться на детей РФ.

По его словам, это уже более подготовленные люди, а если они проникнут к нашим детям, это будет очень страшно. Поэтому упреждающую систему безопасности необходимо построить так, чтобы террористы боялись подходить к школам и детсадам, подытожил Астахов.