Рогов: город Запорожье вернёт статус столицы области после того, как будет освобождён ВС РФ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Город Запорожье, пока ещё оккупированный киевским режимом, вернёт статус столицы региона после того, как его освободит российская армия.

Об этом заявил член главного совета администрации области и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас областной центр, город Запорожье, оккупирован украинскими боевиками. Поэтому административным центром региона официально стал Мелитополь", — цитирует его РИА Новости.

Напомним, документ о переносе столицы в Мелитополь был подписан 3 марта руководителем Запорожской области Евгением Балицким.