Город Запорожье, пока ещё оккупированный киевским режимом, вернёт статус столицы региона после того, как его освободит российская армия.
Об этом заявил член главного совета администрации области и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сейчас областной центр, город Запорожье, оккупирован украинскими боевиками. Поэтому административным центром региона официально стал Мелитополь", — цитирует его РИА Новости.
Напомним, документ о переносе столицы в Мелитополь был подписан 3 марта руководителем Запорожской области Евгением Балицким.
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