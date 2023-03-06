Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении около 225 украинских военных

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили о наступлении Вооружённых сил Российской Федерации на Донецком направлении.

По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск, российские артиллеристы за минувшие 24 часа ликвидировали до 225 украинских военных.

"Уничтожены пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" и гаубица "Д-30", — подчеркнули в министерстве.

Ранее военный обозреватель Борис Рожин прокомментировал заявления Пентагона, согласно которым Артёмовск не имеет стратегического и оперативного значения.