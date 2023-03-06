В Министерстве обороны США заявили, что Артёмовск как единица не имеет стратегического и оперативного значения.
Это сообщение от Пентагона прокомментировал военный обозреватель Борис Рожин.
"Ранее оперативного и стратегического значения не имели Мариуполь, Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Соледар. Главное, что за это самое символическое значение очень в несимволических количествах утилизируют личный состав ВСУ", — отметил эксперт.
Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оставление Артёмовска — это всё планировалось, поскольку активная маневренная оборона выполнила свои задачи.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.