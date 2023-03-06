Рожин: за "символический" Артёмовск утилизируют несимволическое количество ВСУ

В Министерстве обороны США заявили, что Артёмовск как единица не имеет стратегического и оперативного значения.

Это сообщение от Пентагона прокомментировал военный обозреватель Борис Рожин.

"Ранее оперативного и стратегического значения не имели Мариуполь, Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Соледар. Главное, что за это самое символическое значение очень в несимволических количествах утилизируют личный состав ВСУ", — отметил эксперт.

Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оставление Артёмовска — это всё планировалось, поскольку активная маневренная оборона выполнила свои задачи.