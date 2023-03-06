На заседании ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На сегодняшнем заседании Ставки у президента Украины Владимира Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута (Артёмовска). Об этом сообщает украинское издание "Страна".

В заявлении офиса президента говорится, что Зеленский задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций ВСУ в городе.

Ранее появились сообщения об отводе украинских формирований из Артёмовска. Западные СМИ также написали, что между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за ситуации в Бахмуте.

По данным журналистов, главком предлагает вывести войска из-за высоких потерь. Однако теперь на Банковой заявили, что у Залужного другое мнение.